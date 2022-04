Het meest nostalgische winkeltje van het Maasland: “Onze ziel steekt in deze zelfgemaakte aardmannetjes”

In de Trappenstraat niet ver van het centrum van Maasmechelen ligt verscholen in een tuin een soort minichalet waar je een andere wereld binnenstapt. Een bijna peperkoeken huisje met een interieur zowaar weggeplukt uit de Efteling. Niet enkel door de aankleding, de zachte kleurencombinaties of vele droogbloemen, maar vooral door de aardmannetjes van de hand van uitbaatster Jessie Repriels.

“Die mannetjes zijn ontstaan in mijn hoofd, toen ik nog een kind was", lacht ze. “Dat klinkt misschien vreemd, maar ik vertelde mama vaker dat ik babbelde met mannetjes in mijn hoofd, of dat ze allemaal leuke en grappige dingen deden. Eigenlijk was dat gewoon een levendige fantasie, maar het is daar dat de kiem ontstaat.”

Volledig scherm De aardmannetjes van Jessie kunnen gepersonaliseerd worden, bijzonder gegeerd zo blijkt. © Karolien Coenen

Volledig scherm Een aardmannetje met koksmuts of trompet, allemaal met de hand gemaakt. © Karolien Coenen

Jessie stortte zich op keramiek en pottenbakken om meteen haar eigen draai erin te vinden. “Het waren die mannetjes uit mijn kindertijd die ik verwerkte in het aanbod in de winkel. En al snel werd dat steeds persoonlijker. Je vindt hier ‘gewone’ mannetjes die bijvoorbeeld bloemen of een hartje vasthouden, passend voor moederdag of verjaardagen, maar doorheen de tijd werden de details specifieker."

Speelt je grootvader pakweg gitaar, en wil je hem een ‘persoonlijk’ cadeau doen? Dan bakt Jessie een poppetje in nostalgische stijl mét gitaar in de hand. Is je zus muzikaal aangelegd, dan tovert ze een trompet in het vrouwenpoppenhandje. “We zien zelfs mensen die het hele ‘gezin’ bestellen: bijvoorbeeld drie zussen die naast de mama op een druiventak zitten. Elk personage met een typerend accent."

Volledig scherm Eén aardmannetje wordt gemiddeld 14 keer bewerkt in allerlei stappen, van kneden tot glazuurlag. © RV

“Een tijd geleden wilde een dame die helaas terminaal bleek, elk van haar kinderen zo’n aardmannetje cadeau doen. Ze stierf nog voor ze het kon komen ophalen, dus zorgde wij er voor dat elk mannetje bij elk familielid terecht kwam. Héél emotioneel en van onschatbare waarde voor hen."

Elk mannetje wordt met de hand gemaakt in het atelier van Jessie en haar mama. “We steken écht een beetje liefde van onszelf erin. Het is dat nostalgische en romantische wat we willen overbrengen. Iemand bloemen cadeau doen is van allen tijden, maar steeds vaker willen mensen persoonlijke dingen die net jarenlang meegaan. Ik hield het maakproces eens bij: ik heb zo’n mannetje 14 keer vast. Dat gaat van kneden, tot bakken, schilderen, glazuren. Voor een basismodel zit je aan 70 euro, en variërend van de wensen kan de prijs oplopen.”

Wie meer wil ontdekken in het romantische winkeltje van Jessie en haar mama Ingrid, kan surfen naar www.hetblommehuys.be

Eén aardmannetje wordt gemiddeld 14 keer bewerkt in allerlei stappen, van kneden tot glazuurlag.

