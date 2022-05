Grote verkeershinder verwacht bij werken E314 die vrijdag starten

Hasselt Hogeschool PXL krijgt opleiding Toegepaste Psycholo­gie

Hogeschool PXL krijgt groen licht om een nieuwe Professionele Bachelor in de Toegepaste Psychologie op te starten. Er is momenteel nog geen aanbod voor die studierichting in Limburg. Studenten zullen ten vroegste in het academiejaar 2023-2024 kunnen starten met de opleiding.

