Grote ontmanteling van drugslabo aan Joseph Smeetslaan

Jongeren­talk­show JEZ! PLEASE! zet studenten­raad PXL in de kijker

De jongerentalkshow JEZ! PLEASE! van Qmusic-dj Tom De Cock strijkt op 15 maart neer in Hasselt. Enkele leden van de studentenraad van PXL kruipen mee aan tafel om te praten over thema’s die jongeren bezig houden.