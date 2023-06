Gigantisch plein aan Eisdense mijnsite geopend: “In september weer groots klassiek concert”

IT-be­drijf Easi wint Data News Award

IT-bedrijf Easi met een vestiging in Genk, is voor de tweede keer bekroond met de Data News Award for Excellence. Die prijs wordt georganiseerd door Data News, een technologie- en IT-medium dat elk jaar op zoek gaat naar kleine en middelgrote IT-dienstverleners die waarde bieden aan eindklanten op gebied van gegevensbeheer tot het digitaliseren van je werkplek.