Gezocht: vrijwilligers voor woonzorgcentrum Heyvis Maasmechelen

Zutendaal Bosgroep Limburg boekt resultaat met projecten voor meer klimaatbe­sten­dig bos: “Cruciaal dat we ons Limburgs bronsgroen klaarsto­men voor de toekomst”

Bosgroep Limburg stelde zaterdag in Zutendaal de eerste resultaten voor van projecten waarmee ze klimaatverandering wil tegengaan, met Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en gedeputeerde Bert Lambrechts in het bijzijn. Daaruit blijkt dat 205 hectare bos in 2020 verjongd werd, na de negatieve impact van droge zomers en de schorskever. Ook kwamen er de voorbije jaren extra bomen bij in meer dan 350 hectare privébos in Limburg.

16:50