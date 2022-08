Gewelddadige inbrekers en opdrachtgever riskeren vier jaar cel

Op 10 januari omstreeks 11.30 uur kwam de bewoonster van een appartement op de Steenweg naar As in Maasmechelen oog in oog te staan met twee gemaskerde mannen die enkele minuten nadat haar man de woning had verlaten waren binnengedrongen. Een van de mannen liep onmiddellijk naar een kamer aan de ingang van het appartement, waar zich een kluis bevond. De vrouw, die haar zes maanden oude baby vasthield, werd door een tweede gemaskerde man met een stok hardhandig tegen de vloer gewerkt. Daarna werden zij en haar kind een nabijgelegen slaapkamer ingesleurd en daar opnieuw tegen de grond gegooid en opgesloten. Nadat de twee mannen met een kluis met daarin 16.000 euro, een wapen, munitie en eigendomspapieren van een oldtimer vertrokken waren, kon de vrouw met de baby naar haar moeder vluchten.

Op camerabeelden is te zien dat de twee inbrekers nadien met de kluis op de vlucht slaan in een wachtende auto met Nederlandse nummerplaten. Die waren geregistreerd op de naam van een 21-jarige vrouw uit Maastricht. Toen de vrouw vier dagen na de overval werd ondervraagd zegt ze dat haar auto vernietigd is. Ze bekende al snel dat zij samen met twee andere jongeren betrokken was bij de overval en dat ze instructies hadden gekregen van een Maasmechelaar. Zo mochten de twee overvallers pas in actie komen als de bewoner vertrokken was. Ze hadden er echter geen rekening mee gehouden dat de vriendin van de man en hun baby nog in de woning waren.

De bewoner van het overvallen appartement vermoedde dat een kennis uit Maasmechelen mogelijk betrokken kon zijn bij de overval. Die laatste had de bewoner een paar dagen voor de overval enkele boormachines verkocht en was de man ongezien gevolgd toen hij daarvoor geld uit de kluis in het appartement moest halen. Mogelijk had de Maasmechelaar gezien dat er een aanzienlijke som geld in de kluis aanwezig was. Ook de drie jongeren die de home-invasie uitvoerden wezen in die richting. De Maasmechelaar ontkent dat hij de opdracht voor de gewelddadige overval heeft gegeven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.