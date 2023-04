GETEST. Op pad met shuttlebussen zonder chauffeur: “Na tien minuten kwam sleutelbos naar boven”

Lanaken Willy Stöcker (Open Vld) nieuw in gemeente­raad

Willy Stöcker (Open Vld) zetelt vanaf maandag in de gemeente- en OCMW-raad. Hij volgt er Pieter Janssen op. Stöcker (61) is bekend als uitbater van het Cultuur Café en was voordien vakbondsafgevaardigde bij papierfabrikant Sappi.