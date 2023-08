Lanaken Voedselbos Pieters­heim op sterven na dood?

Het ziet er naar uit dat het met veel tromgeroffel geopende voedselbos op de oude voetbalterreinen in Pietersheim op sterven na dood is. Dat zegt tenminste raadslid Leo Joosten (V.B.). Volgens hem zie je de bomen en struiken niet meer door het onkruid en zijn tal van bomen afgestorven door het warme zomerweer. De sociale onderneming De Winning is verantwoordelijk voor het onderhoud.