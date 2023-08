Lanaken Tweede editie kinder­markt groot succes

De tweede editie van de kindermarkt was een schot in de roos. Alle standen waren ruim bezet. Ook was er veel interesse voor de standplaatsen van Het Huis van het Kind en Kind en Taal. Aan het einde van de kindermarkt kregen 360 kinderen allemaal nog een snoepzak mee.