Georges Lenssen verlaat na 40 jaar de politiek, oud-collega’s vertellen: “Op restaurant of café tussen de mensen, daar deed Georges aan dienstbetoon”

MaasmechelenDe laatste gemeenteraad van oud-burgemeester Georges Lenssen (69) gaat vanavond na maar liefst 40 jaar in. De man was gedurende twee ambtstermijnen burgemeester en doopte de gemeente om tot ‘winkelgemeente’ dankzij het persoonlijk lobbyen voor de uitbouw van Maasmechelen Village en bijna tegelijk Shoppingscentrum M2. We blikken terug met oud-schepenen, vrienden én ... huidig burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Tussen mijn vader en Georges is het nooit meer goed gekomen. Toch respecteer ik hem", zegt Terwingen.

Bijna 40 jaar geleden op 1 januari 1983 zet een dan 29-jarige Georges Lenssen zijn eerste stappen in de lokale politiek. En dat doet hij bij de toenmalige CVP, waar ook zijn vader al actief is. Wie dan ook in de partij zetelt: Wim Terwingen, de vader van huidig burgemeester Raf Terwingen.

“Je zou het niet denken, maar ons verleden gaat eigenlijk ver terug. In mijn jeugdjaren ging ons gezin op vakantie met de familie van Georges. Ik spreek over de jaren zeventig en tachtig. Ik deed ooit nog vakantiewerk als tiener bij Georges, en zijn vader bracht me al eens naar de voetbal.” Maar een aantal jaren later voelt men dat Georges eerder liberaal gezind is, en neigt men naar afscheuringen binnen de partij.

Zo ontstaan er nieuwe lijsten met de CDP, met zowel Georges Lenssen als Wim Terwingen op de lijst. Uiteindelijk zal Patrick Dewael Lenssen wegkapen en overtuigen om over te stappen naar de VLD. “In die tijd was papa intussen burgemeester geworden samen met de socialisten. Op politiek vlak zaten ze niet meer in dezelfde partij, en er werden coalities gemaakt met de socialisten. In die vroege jaren negentig ontstond er een soort rivaliteit binnen de families, tussen hem en mijn vader. Ik was toen nog te jong en ging nog naar school, maar de verhalen kreeg ik natuurlijk mee.”

Een verkiezing later in 1995 neemt Lenssen de sjerp over na een voorakkoord met de socialisten. Vanaf dan volgt een periode van grootschalige projecten. “Je moet weten dat de mijn van Eisden nog niet heel lang gesloten was", vertelt Noël Deckers, jarenlang schepen voor de SP en later sp.a. “Ik ken Georges al van in onze kleutertijd, en we studeerden later nog samen. In die jaren negentig hebben we Maasmechelen op veel vlakken laten groeien tot hoe we het vandaag kennen.”

Volledig scherm Raf Terwingen werd plots burgemeester met oud-burgemeester Lenssen onder hem als schepen. "We zijn misschien zelfs lichtjes vrienden geworden, ondanks het verleden met mijn vader." © Mine Dalemans

Deckers geeft toe dat Lenssen daar een groot aandeel in had, zoals het herbestemmen van de mijnsite in Eisden om er uiteindelijk een cinema en vooral Maasmechelen Village neer te poten. “Shoppingcenter M2 volgde ook in die periode. Georges trok toen in drie maanden tijd verschillende keren naar Brussel om vergunningen te regelen voor in totaal meer dan 30.000 vierkante meters aan winkelgebeuren. Ongezien. Die coalitie was naar mijn gevoel zéér sterk, en heeft véél verwezenlijkt."

Werkgelegenheid bleef een noodzakelijk gegeven om Maasmechelen als arme mijngemeente uit het slop te trekken. Industrieterrein de Oude Bunders werd vergroot en grote bedrijven zoals GRACO en Ham Kip werden aangetrokken met honderden jobs als gevolg. Het is dat ondernemerschap dat volgens collega en partijgenoot Erik Kortleven Lenssen zo typeerde. “18 jaar lang hebben we intens samengewerkt", klinkt het.

“Wat mij altijd opviel is dat hij steeds dacht als een bedrijfsleider. Georges heeft een master in de Economie. Steeds die balans, cijfers, winst generen, maar dan voor de gemeente. Het heeft de gemeente ongetwijfeld financieel sterker gemaakt, én hij kon vooral zaken voor de gemeente doen zonder daarvoor de burgers zelf te laten opdraaien.”

Volledig scherm Erik Kortleven werkte 18 jaar samen met Lenssen en bewonderde vooral zijn denkwijze als bedrijfsleider. © Karolien Coenen

Hij had ambitie voor een groots windmolenpark, meteen de grootste uit de regio, waar de inkomsten dan grotendeels voor de gemeentekas zouden zijn, maar de praktijk werd anders. Vier windmolenvergunningen werden verkocht, met een éénmalige inkomst als resultaat.

“Maar in al die jaren heeft hij vooral veel geïnvesteerd”, gaat Kortleven verder. “Hij was echter niet het type burgemeester dat urenlang in zijn kantoor zat. Dat liet hij liever aan anderen over. Tegelijk toonde hij net véél dienstbetoon in het veld. Georges zat als burgemeester in de restaurants en cafés van Maasmechelen, tussen het volk. Dat joviale maakte hem als burgemeester geliefd.”

Volledig scherm Maasmechelen Village, een project dat Georges Lenssen bijna eigenhandig naar Maasmechelen haalde. © DR

Dat zegt ook oppositieraadslid Jos Lambrichts (AdeMM), die al even lang in de politiek zit als Lenssen. “Het belangrijkste dat hij ooit heeft gedaan, is de CD&V destijds verlaten. Via de nieuwe partij ontstonden er nieuwe perspectieven en we zien daar vandaag de resultaten van. Georges speelde het steekspel ook altijd graag. Ik haalde onlangs nog anekdotes met hem aan, hoe wij ooit als oppositie de gemeenteraad verlieten om iets op de gang te overleggen, en toen we een minuut later terug waren had hij rap zeven begrotingsdossiers erdoor gejaagd, en wij hadden zelfs niet de kans gekregen om erover mee te stemmen. Vandaag lachen we daar nog eens goed over.”

“Zelfs tot op vandaag als gemeenteraadsvoorzitter blijft hij fatsoenlijk en geeft hij ons als oppositie veel spreektijd. En vooral: in die 40 jaar heb ik hem nooit op de man weten spelen, zoals dat tegenwoordig helaas wel vaker gebeurt."

Volledig scherm In 2016 gaf Lenssen de partij met Herbert Coox al een nieuw gezicht. © Foto Dalemans

Lenssen eindigt zijn carrière vandaag als gemeenteraadsvoorzitter na eerst nog enkele jaren als schepen te hebben gediend onder huidig burgemeester Raf Terwingen. De burgemeester zelf steekt zijn respect voor hem dan ook niet onder stoelen of banken.

“In 2012 hadden we een voorakkoord met de socialisten, maar dat verhaal ging last minute niet door. Toen ben ik gaan onderhandelen met hem, initieel de ‘rivaal’ van mijn vader die toen al enkele jaren dood was. Ik hield het zakelijk, en in die jaren samenwerking die volgde is er wederzijds respect ontstaan, misschien zelfs een lichte vriendschap. In 2018, toen hij stopte als schepen, zei hij ook dat hij een mooie tijd heeft gehad in mijn ploeg, en dat heb ik altijd geapprecieerd. Ongeacht wat er ooit tussen hem en mijn vader speelde, respecteer ik hem vandaag. We hebben uiteindelijk altijd hetzelfde doel voor ogen gehad: het beste voor de Maasmechelaar."

