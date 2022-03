Gemeente wil uw ideeën horen over mobiliteitsplan Uikhoven

MaasmechelenDe gemeente Maasmechelen is al een tijd bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid in de dorpskernen. Knelpunten weggewerkt en alles wordt in een mobiliteitsplan gegoten. “Voor Uikhoven hebben we een voorstel uitgewerkt en we willen de mening van de inwoners”, klinkt het bij de gemeente.