Gemeente waarschuwt voor valse mails die vragen om een ‘achterstallige heffing’

De gemeente van Maasmechelen doet een oproep aan de mensen op te letten voor valse e-mails die rondgaan. In de mails wordt aangemaand een achterstallige afvalstoffenheffing uit 2021 van 256,35 euro te betalen. Wie niet betaalt, dreigt een beslag op de inboedel, maar dat is dus niet het geval. De professioneel ogende mail komt zogezegd van een incasso- en deurwaarderskantoor, maar deze bestaat niet. De mail is gericht aan ondernemers en particulieren. Als je hem in je inbox ziet, verwijder je hem best gewoon.