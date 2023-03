Gemeente pakt uit met theaterfestival ‘Cirk in het Park’: “Gratis, voor jong en oud!”

Het Koninginnepark en het park naast het Cultureel Centrum in Eisden worden in het weekend van 15 en 16 april omgetoverd naar ‘Cirk in het Park’, een gratis festival waarbij theater centraal staat.

Het recept van ‘Cirk in het Park’ is eenvoudig, maar sterk, zegt schepen van Evenementen Herbert Coox. “14 artiesten brengen maar liefst 35 shows op twee namiddagen", zegt hij. “Humor en natuur zijn de rode draad tijdens de meeste voorstellingen, die zich afspelen tussen het publiek. Leuk is ook dat het programma zo is samengesteld dat iedereen van de acts vol spektakel en muziek kan genieten. Op de affiche staan heel wat internationale artiesten uit onder meer Groot-Brittannië, Taiwan, Italië, Guinea, Israël, Duitsland en Nederland.”

De optredens vinden op beide dagen plaats van 15 uur tot 19 uur op verschillende locaties in twee van de mooiste parken in Maasmechelen: het Koninginnepark en het park aan het Cultureel Centrum.

Op de festivaldagen kan je programmabrochures vinden in de folderstandjes. De programmatie is zodanig opgebouwd dat je zoveel mogelijk kan meepikken. Alle optredens zijn gratis en reserveren is niet nodig.

“Het gemeentelijk evenementenbeleid zet ook hier weer nadrukkelijk in op events die natuurbeleving in Maasmechelen bevorderen. Tijdens ‘Cirk in het Park’ kun je zeker even ‘de-connecteren’ en genieten van de diverse artiesten in een groene omgeving”, besluit schepen Coox.

