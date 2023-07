Gemeente pakt uit met eigen parfum en luchtballon, maar oppositiepartij N-VA is scherp

Prooster­bos krijgt twee groene woonprojec­ten: “Tot mogelijk honderd extra wooneenhe­den”

Het groot perceel grond aan de Schuttersstraat in Maasmechelen achter de vroegere gemeentelijke werkplaats is toegewezen aan een projectontwikkelaar die er 48 wooneenheden zal voorzien. Het gebied voorziet appartementen, rijwoningen en starterswoningen in een volledig groen en ecologisch karakter. “We denken zeker ook aan de eenoudergezinnen”, zegt Inge Opsteijn (Open Vld), schepen van Wonen. Vlakbij wordt intussen een tweede gelijkaardig project voorbereid.