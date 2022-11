Gekapte 100-jarige beuk zorgt voor relletje in Vucht: “De boom was dood, zelfs heemkring gaf ons gelijk”

Tongeren Tongerse drugskoe­rier onder­schept in Bilzen met kilo marihuana

De Tongerse onderzoeksrechter heeft dinsdag een 32-jarige drugskoerier uit Tongeren aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Hij was maandag in Mopertingen (Bilzen) onderschept met een kilogram marihuana. Dat maakte de politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst woensdag bekend.

11:11