“Geen beter voorbeeld van spontaan kindergeluk”: schrijfster Anna-boeken laat zich inspireren door Afghaans ‘huppelmeisje’

Hasselt Hasselt vangt binnenkort 80 Oekraïense vluchtelin­gen op in Welzijns­cam­pus

Met 80 opvangplaatsen in de Welzijnscampus in de Albrecht Rodenbachstraat biedt het Hasseltse stadsbestuur op korte termijn opvang aan Oekraïense vluchtelingen. “We blijven zoeken naar meer plaatsen, want de vraag zal alleen maar stijgen. Er staat ons nog heel wat te wachten”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

13 maart