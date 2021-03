Geen 30 maar 10 jaar cel voor drievoudige moord dankzij dubbele nationaliteit: “In Turkije zijn de wetten anders...”

Maasmechelen Wietplanta­ge ontdekt na uitslaande brand in huurwoning: dertiger krijgt 24 maanden cel

12:03 Een 31-jarige Nederlander is veroordeeld tot 24 maanden cel, omdat hij in 2019 een wietplantage met 1.170 planten installeerde op de zolderverdieping van zijn huurwoning aan de Heirstraat in Maasmechelen. “Achteraf gezien is het de domste keuze ooit”, gaf de verkoper zelf toe.