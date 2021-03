Geen 30 maar 10 jaar cel voor drievoudige moord dankzij dubbele nationaliteit: “In Turkije zijn de regels anders”

Genk/Tongeren/Hechtel Horecasec­tor maakt zich zorgen over personeels­te­kort bij heropening: “Werknemers hebben geproefd van een nieuw leven en dat bevalt hen wel”

15 maart Het is de bedoeling dat op 1 mei de horeca de deuren weer mag openen. Heel wat personeelsleden zijn de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een nieuwe job in een andere sector, om op die manier toch actief bezig te kunnen blijven. Dat maakt dat er toch wat vraagtekens ontstaan in de sector binnen Limburg. “Het is een kwestie die bij meerdere uitbaters leeft”, vertelt Jos Schols, directeur van Stiemerheide.