Geeft de drukke decembermaand je meer stress dan gedacht? 6 manieren om te onthaasten

Sfeervol het eindejaar tegemoet? Voor velen is de drukke decembermaand een periode van haasten, rennen en vliegen. Met een bomvolle agenda, veel sociaal contact en te veel prikkels kom je in januari het liefst tot rust. Wie daar na de magische feesten nood aan heeft, kan in Maasmechelen helemaal opladen om uitgerust aan een nieuw jaar te beginnen. En wel op 6 manieren.

Ga de échte natuur in

Of je nu graag in de natuur wandelt, fiets, jogt of geniet van een kopje koffie met een mooi uitzicht, probeer het eens in de échte natuur. Geen stadspark of bos waar je de autostrade nog in de verte hoort suizen. In het Nationaal Park Hoge Kempen word je volledig omringd door de natuur. Of je nu alleen gaat of in gezelschap, als je écht de natuur in trekt, voel je jezelf onmiddellijk weer opgeladen.

Wandel eens goed door

Geen zorgen, je hoeft niet meteen een paar bergschoenen te kopen. Een stevige wandeling met een goed paar schoenen kan namelijk al wonderen doen om je geest even te doen focussen op ‘iets anders’. Nog een laatste doel van 2022? Of een eerste doel van 2023? Beklim de terril in het Nationaal Park Hoge Kempen. Een inspannende tocht met een ontspannend resultaat. Geniet van me-time met een prachtig uitzicht op de top.

Neem de tijd om te genieten van je maaltijd

Een snelle hap voor de televisie of achter je laptop tussen het werken door? Hoe efficiënt dat ook mag klinken, het schakelt je intuïtie volledig uit als het op eten aankomt. Eten moet een moment op zich zijn, geen functionele handeling. Geniet in Maasmechelen op een bankje of picknicktafel van je ontbijt, lunch of snack in de buitenlucht, zonder afleiding.

Kom op adem aan het water

Raast je hoofd tegen 120 kilometer per uur? Ademhalingstechnieken zijn een geweldige tool om in je lichaam te duiken en de rust terug te vinden. Je hoeft geen yogi te zijn om de positieve effecten van gecontroleerde ademhaling te ondervinden. Het Rivierpark Maasvallei herbergt tal van prachtige plekjes aan het water. De perfecte locatie om te zitten, je ogen te sluiten en in alle rust en privacy bij het water op adem te komen voor de start van het nieuwe jaar.

Breng je lijf in beweging

Een zware fysieke inspanning is misschien niet het eerste wat in je opkomt wanneer je denkt aan opladen of me-time, maar de effecten ervan zijn niet te ontkennen. Of je nu beginnend of ervaren bent, in Maasmechelen zijn er tal van sporten waarbij je je volledig kan uitleven. Kies voor een van de uitdagende mountainbikeroutes en denk even aan niets anders dan de trappers, de weg voor je en de bestemming van je rit.

Herbron met vrienden en familie

De maand december mag dan wel in het teken staan van tijd met dierbaren, tussen al het vieren en cadeautjes uitpakken door is er vaak weinig of geen tijd voor een persoonlijk gesprek. Terwijl die momenten net enorm waardevol zijn. Een mooie natuurwandeling met iemand die je nauw aan het hart ligt, kan wonderen doen om even te herbronnen. Want me-time betekent niet enkel alleen zijn. Je hart luchten en goed praten met iemand die je écht kent, helpt enorm om alles even op een rijtje te zetten en fris het nieuwe jaar te kunnen starten. In Maasmechelen zijn er talloze korte en lange wandelingen voor ontspannende of diepe gesprekken. Vergeet zeker geen warme koffie of thee voor onderweg!

Begin opgeladen aan het nieuwe jaar en gun je lichaam en geest wat rust en me-time. Ontdek alle natuuroplaadplekken in Maasmechelen en neem tijd voor jezelf en voor wat echt telt.