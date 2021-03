Gebroeders Azimi opgepakt in fraudezaak, politie valt binnen in hotel

Zeeuws-VlaanderenDe Nederlandse politie is dinsdagmorgen binnengevallen in hotel De Elderschans in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg (Sluis), eigendom van de gebroeders Azimi . Dat melden onze collega's van Provinciale Zeeuwse Courant. Speurders namen computers, documenten en USB-sticks in beslag bij de ex-voorzitter van Patro Eisden.

Volgens de Zeeuwse krant zijn vijftig agenten ingezet en gaat het om een fraude-onderzoek. Ze zoeken vooral in een bedrijfsruimte bij het hotel. “Het gaat om een fraude-onderzoek, dus we richten ons op de administratie. We nemen laptops en USB-sticks mee”, klinkt het bij de politie.

Het hotel is eigendom van de flamboyante broers Azimi, die ook investeren in vastgoed en eigenaar zijn van een telecomwinkel in Sluis. Sinds vorig jaar verpachten ze het hotel.

Salar Azimi die bekend werd met het realityprogramma ‘The Sky is the Limit’ was tot eind vorig jaar eigenaar van voetbalclub Patro Eisden, waar hij veel in investeerde. Eerder kreeg hij het nog aan de stok met een aantal Nederlandse aandeelhouders van Lavide Holding NV, nadat hij als CEO van dat bedrijf meer dan 60.000 euro bedrijfsmiddelen had gebruikt als sponsorgeld voor zijn voetbalclub Patro Eisden.

In theorie is dat niet onwettelijk, maar volgens de aandeelhouders ‘not done’. Azimi zelf besliste om meteen ontslag te nemen. Of hij dat effectief zelf besliste, of opstapte onder druk van de raad van bestuur, is voer voor discussie. Salar was naar eigen zeggen niet rouwig om het einde van dit verhaal en wilde het rustiger aan doen.

Patro Eisden

Begin dit jaar speelde Salar Azimi dan weer de club door aan de Brit Derrick Devonport. Meer middelen bleken nodig en Azimi zou niet langer de geldschieter blijven spelen. “Patro Eisden Maasmechelen is verheugd dat Salar Azimi nog zéker vijf jaar één van de hoofdsponsors zal blijven van de club”, klinkt het officieel.

“Ik wil benadrukken dat Salar de juiste persoon op de juiste plaats was", verklaarde trainer Stijn Stijnen eerder nog. “De sportieve successen met een kampioenschap als kers op de taart in zijn eerste seizoen zal voor altijd een unicum zijn en meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de club.”

De broers wonen met hun gezinnen in kasteel De Elderschans, pal naast het hotel.

