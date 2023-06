Fitnesszaak in Maasmechelen stort in

Vrouw riskeert celstraf voor dodelijk ongeval met 11-jarig fietsertje: “Slachtof­fer had nog een heel leven voor zich”

Een vrouw uit Kinrooi riskeert een celstraf van 3 maanden en een rijverbod van 8 maanden voor haar betrokkenheid bij het doodrijden van een 11-jarige fietser op de rotonde van de Koning Albertlaan in Maasmechelen. Het jongetje was van school op weg naar huis, toen hij door een personenwagen werd aangereden. Het slachtoffer belandde met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis, waar hij vijf dagen later overleed.