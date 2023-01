Fietspad in Kotem loopt onder water

Lanaken Zestigste jaargang GOS­SU-Tijdingen rolt van de drukpers

Begin volgende week rolt de 60e jaargang van GOSSU-Tijdingen van de drukpers. Voor wie meer wil weten over het verleden van Lanaken is dit tijdschrift een must. Destijds gestart als neerslag van lezingen omvat het blad nu interessante geschiedkundige bijdragen over de regio.

12 januari