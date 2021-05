Fietser Bilal (11) bezweken aan verwondingen na zwaar ongeval

Dilsen-Stokkem Twee mannen vechten over... de verhuis van een tafel

13:07 De Rijksweg in Dilsen-Stokkem heeft er een onrustig weekend opzitten. Zondagavond is een vechtpartij ontstaan tussen twee mannen. Een van hen moest naar de spoed overgebracht worden. Enkele uren later trokken jongeren dan weer een spoor van vernieling door de Rijksweg.