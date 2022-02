Favoriete voor Miss België wordt gehackt en bedreigd door onbekende: “Geld of pure sabotage? Ik heb geen idee wat deze persoon van mij wil”

Zonhoven En plots is het Instagram­ac­count van Els (28) volledig verwijderd: “Acht jaar lang waardevol fotografie­werk gewist”

Het was voor de Zonhovense Els Dupont (28) deze week even schrikken toen ze haar Instagram wilde checken. Van de ene dag op de andere bleek haar account te zijn verwijderd. “Omdat het zogezegd in strijd was met de gebruiksvoorwaarden”, kreeg ze te horen. De jonge vrouw verliest in één vingerknip tal van mooie herinneringen en weet niet hoe ze die nog kan terugkrijgen.

21 januari