Familie van vermiste soldaat in Boorsem krijgt documenten na 77 jaar terug: “Dit zijn belangrijke momenten”

Maasmechelen Nederlan­ders trekken na lockdown massaal de grens over voor laatste kerstinko­pen: “Ons uitje Roermond is lastminute Maasmeche­len geworden”

Een braderie, de laatste zondag voor Kerstmis én Nederland in lockdown kunnen maar één ding betekenen voor Maasmechelen Village: “Het is hier over de koppen lopen", vertellen de handelaars. “We doen gouden zaken dankzij de Nederlanders, maar we zijn tegelijk ook bezorgd. Wie weet zijn wij de volgende om in lockdown te gaan.”

19 december