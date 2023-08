Ex-parketmedewerkster die speciaal kelder aanlegde voor cannabisplantage, kent vandaag haar straf: “Ze is de mol binnen justitie”

Een cannabisplantage in een daarvoor aangelegde kelder in de tuin van het ouderlijke huis in Maasmechelen. Het lijkt het betere drugsverhaal, ware het niet dat beklaagde M. (39) op het politieparket werkte en haar macht misbruikte voor het criminele milieu. Samen met haar vader - geen groentje in de wereld der cannabisplantages - riskeert M. een fikse celstraf, al vroeg haar advocaat om de opschorting van straf. De rechter doet vandaag uitspraak.