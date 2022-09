Everzwijnen maken het bont in Eisden Tuinwijk: “12 september staat belangrijk overleg gepland”

MaasmechelenAl weken wordt Eisden getroffen door overlast van everzwijnen, afkomstig uit vlakbij gelegen Nationaal Park. Het loopt de spuigaten uit en aan de Zetellaan wordt de ene tuin naar de andere omgewoeld. Op 12 september zit de gemeente samen met alle partijen zoals de provincie en Agentschap Natuur en Bos. “Rijkelijk te laat”, vindt Erik Ver Berne van de oppositie. “De situatie in Eisden is anders dan in de rest van Limburg", weet Jolien Wevers, provinciale everzwijnencoördinator.

Wie in Eisden Tuinwijk woont tussen de Zetellaan en de Paul Nicoulaan zal de laatste tijd ongetwijfeld last hebben gehad van everzwijnen. Meerdere tuinen kregen ofwel bezoek van de dieren of werden effectief omgewoeld. “Het is hier al de vierde keer in korte tijd dat we ze over de vloer krijgen", zegt José Kessen. “

“Eerst hadden ze onze moestuin afgevreten. Mijn man had daarna weer sla geplant, en wat later was het weer prijs. Dit keer hebben ze het gras helemaal gewoeld, voor de twee keer zelfs. We wilden eerst de graszoden laten drogen, en dat het dan wel in orde zou komen, maar het blijft duren. Bij de buren was het ook al van dat, en verder in de wijk ook.”

Volgens Kessen weet men waar de everzwijnen zitten, namelijk tussen de voetbalvelden van Patro Eisden en de Paul Nicoulaan. “Daar ligt zo’n bosje, blijkbaar zitten ze daar, en gaan ze van daar elke avond op pad op zoek naar eten." De bevoegde boswachter zou bij buren al geëxperimenteerd hebben met een soort gespannen draad en een knallend geluid dat afgaat zodra de everzwijn er tegen loopt. “Het zou hen afschrikken, maar we weten niet of het zal helpen. Ons domen van 35 are helemaal omheinen kosten tienduizenden euro’s en lijkt ons ook geen goed plan."

Volledig scherm De dieren kwamen duidelijk tot aan hun terras. © Mine Dalemans

Bij de gemeente zijn ze op de hoogte van de problemen en kregen ze afgelopen een vijftal klachten binnen, veelal uit dezelfde omgeving. “12 september zitten we samen met alle betrokkenen", zegt Inge Opsteijn (Open Vld), schepen van Omgeving. “Het Agentschap Natuur en Bos zit aan tafel, en ook everzwijnencoördinator Jolien Wevers. Met hun kennis kunnen we betere inschatten wat doelgerichte oplossingen kunnen zijn. De situatie is er echter meer complex dan het lijkt. Je zit met het jachtrecht, maar ook de aanwezigheid van het Nationaal Park. De buurtbewoners zijn daar natuurlijk vet mee, we willen zo snel als mogelijk een oplossing voor hen hebben.”

Te laat

Oppositieraadslid Erik Ver Berne - zelf woonachtig in de wijk - vindt 12 september rijkelijk laat. “Problemen met everzwijn zijn niet nieuw. Vorig liepen ze zelfs door Maasmechelen-centrum. Waarom is men toen al niet met Natuur en Bos gaan samen zitten? In Genk nam men toch ook al veel eerder lokale maatregelen zoals subsidies voor omheiningen. De draad aan de Zetellaan waar Terhills gelegen is, zit vol gaten. Men weet dat, en men had al lang met Terhills kunnen gaan samenzitten.”

Volledig scherm Jolien Wevers is everzwijnencoördinator in Limburg. © Provincie Limburg

Everzwijnencoördinator Jolien Wevers heeft haar handen vol en wijst naar de specifieke situatie in Maasmechelen. “Je zit er met een groot Nationaal Park, een gigantisch groot natuurgebied met verschillende doelstellingen. Het is voor dieren een groot rustgebied, maar de kans dat je met schade zit bij omliggende wijken is dan weer hoger dan elders.”

Kan er dan niet gejaagd worden om het aantal everzwijnen omlaag te halen? “Aan de rand van het nationaal park kan dat eventueel, maar jagen is niet de enige oplossing. Buurtbewoners sensibiliseren om pakweg hun etensresten niet langer achter in hun tuin te deponeren is één ding. De omheining versterken kan ook. Het Nationaal Park is al sterk omheind en dat wordt geregeld gecontroleerd. Het overleg van 12 september brengt hopelijk meer oplossingen uit de bus.”

Maas

Niet enkel everzwijnen aan het bos, maar ook aan de Maas, blijkt uit meerdere meldingen. “Ik heb ze zelfs al bij mij in de tuin gehad, dus ik weet waar de bewoners mee zitten", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) die in Kotem woont. “Ze komen vanuit de velden. We onderzoeken de mogelijkheid om jagers in te zetten om het aantal everzwijnen terug te drijven", besluit Terwingen.

Volledig scherm Everzwijnen woelen de tuin van Josee om © Mine Dalemans

