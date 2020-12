Everzwijn biedt zich spontaan aan bij slager Franky: “Natuurhulpcentrum heeft hem meegenomen”

Everzwijnen duiken in Limburg wel vaker op in tuinen. Toch is het eventjes schrikken als je dit zelf meemaakt. “Het diertje zat goed verstopt en verplaatste zich vervolgens via het terras tot aan het venster”, vertelt Franky. “Ik wist niet goed wat te doen en op internet staat dat zo’n beest wel eens agressief kan zijn. Ik besloot het natuurhulpcentrum dan maar te bellen. Daar was men erg vriendelijk en op een half uur tijd was het beest gevangen. Ze vertelden dat ze het everzwijn verderop in een bos terug vrij zouden laten. Gelukkig had het bij ons nog geen schade aangericht."