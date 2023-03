Everzwijn aangereden door... fietser in Maasmechelen: “Ben 15 minuten blijven liggen van de pijn”

Auto’s die in de remmen moeten voor overstekende everzwijnen zagen we nogal in Limburg. Maar in Maasmechelen aan de Steenweg naar As beukte de 36-jarige C.H. al fietsend op een kolos in. “Ik vloog overkop en ben roerloos op het wegdek blijven liggen", reageert de man. Hij is wekenlang werkonbekwaam.