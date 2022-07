'Escape room' op de fiets door Maasmechelen: “Ideale activiteit deze zomer”

InsaneGame is een dertig kilometer lange fietstocht in een mooi landschap die een hele dag duurt. Onderweg stop je op verschillende locaties om escape room-achtige puzzels op te lossen. “Geen klassieke fotozoektocht, maar wel next-level puzzle-ervaringen, gekruid in het thema van graaf Vilain XIIII uit de negentiende eeuw", zegt Bruno De Lat. “Het spel is betalend en in de inschrijvingsprijs zit ook drinken en eten bij horeca onderweg. De ideale bezigheid dus om je een zomerdag te amuseren met vrienden of familie.”

Je team wordt uitgedaagd om allerlei puzzels en opdrachten uit te voeren op een fietsroute in en rond Maasmechelen. Op verschillende plaatsen onderweg kom je puzzels en opdrachten tegen die jullie op weg helpen om het finalespel in het kasteel te spelen.

“Het spel start aan Toerisme Maasmechelen in Eisden, waar ze jullie op weg helpen. Jullie krijgen hier de nodige uitleg voor het spel en een startpakketje. Dichtbij het startpunt vinden jullie de eerste puzzel al, aan de Terhills Mijntorens. Beklim er de mijntoren en geniet van het prachtige uitzicht.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Je kan Maasmechelen voortaan op een avontuurlijke manier ontdekken. © RV

Volledig scherm Onderweg moet je opdrachten vervullen. © RV

Kasteel Vilain XIIII

Aan het kanaal wandel je dan het Kruinenpad op en tussen de boomtoppen vind je de volgende opdracht. Onderweg is er tijd voor een lunch of kan je genieten van de dorpen en de mooie omgeving.

“Het eindspel speel je bij kasteel Vilain XIIII. Daar kan je op het terras genieten van een heerlijk fris drankje en een hapje en laat je je in het finalespel helemaal onderdompelen in het groen en de authentieke sfeer op dit prachtige domein.”

Terug naar de startplaats kan je over het fietsroutenetwerk. De volledige route gaat langs fietsknooppunten, waardoor een gps niet nodig is. Fietsen is cruciaal, maar je kan er ook een huren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Eén van de groepen in actie. © RV

“Om de puzzels en opdrachten tot een goed eind te brengen, hebben wij een online hintsysteem gemaakt. Jullie mogen dit zoveel of zo weinig gebruiken als jullie zelf willen. We raden je aan een paar slippers of extra sokken en schoenen mee te brengen voor de opdracht aan de Maasbar. Uiteraard kan je een opdracht die je niet ziet zitten altijd overslaan. Of met een drankje toekijken hoe de rest van je team het doet.”

Je kan starten in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur. De aankomst in het kasteel van Leut, kan je verwachten tussen 16 en 20 uur afhankelijk van je starttijd en hoe snel de fietstocht en opdrachten onderweg vorderen. Het eten bij bepaalde locaties is inbegrepen in de prijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.