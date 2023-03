Erfgoedboom in Maasmechelen krijgt speciale verzorging: “In de stam werd ‘1930' gekerfd, maar misschien bestaat beuk al wel 170 jaar...”

Het Regionaal Landschap Kempen en Maas ging in 2022 op zoek naar zeven oude, beeldbepalende erfgoedbomen in zeven Limburgse gemeenten. De ‘winnende' bomen krijgen een degelijke boomverzorging en moeten op termijn nog beter in de kijker worden gezet. Vandaag werd de beuk in Mechelen-aan-de-Maas onder handen genomen.

Monumentale bomen met een verhaal, daar ging de zoektocht bij Regionaal Landschap Kempen en Maas om. Er werden massaal voorstellen ingezonden en rond de jaarwisseling koos men zeven oude bomen uit. Eén van die bomen is de eeuwenoude beuk op het historisch kerkhof van Mechelen-aan-de-Maas. Wie er donderdag passeerde, kon twee boomverzorgers in de boom zien hangen. Zij verwijderden heel wat dode takken en onderwierpen de boom aan een grondige inspectie.

“De verzorging is ook meteen het hoogtepunt van ons project", zegt Katrien Bollen, erfgoedmedewerker bij RLKM. “Na de verkiezing van de zeven bomen krijgen ze allemaal verzorging op maat, zoals hier dus in Maasmechelen. Eens dat overal is gebeurd, zal elke boom een treetag krijgen. Bedoeling is dat passanten aan de bewuste boom wat info of het bijhorende verhaal kunnen lezen, zodat je weet waarom net deze boom de titel won en waarom monumentale bomen belangrijk zijn.”

Volledig scherm De beuk in Mechelen-aan-de-Maas. © Karolien Coenen

Op zo’n treetag zal ook de erfgoedwaarde van de boom worden uitgelegd. De boomverzorgers die in Mechelen-aan-de-Maas aan het werk zijn, vertellen dat het alvast om een gezonde beuk gaat. “Je ziet hoe dik de knoppen in de prille lente al op de boom staan, dat is een goed teken”, zegt boomverzorger Klaas Ector uit Lummen.

“Onderaan zien we wel zwammen aan de stam. Dat willen we onderzoeken, net zoals een andere ‘wonde’ aan de zijkant. Via trekmetingen kunnen we zien hoe sterk de wortels nog zijn, en het lijkt erop dat deze kolos nog een hele tijd meekan.”

Volledig scherm De beuk in Mechelen-aan-de-Maas. © Karolien Coenen

Hoe oud de beuk is, kan moeilijk bepaald worden. Puur op dikte en grootte schat de man de boom op 120 jaar. “Maar als je ziet dat er het jaartal 1930 gekerfd is in de stam, moet het destijds toch al een dikke boom zijn geweest.” Zo lijkt er ergens ook 1911, 1979 en verder nog wat andere initialen in gekerfd te zijn. Ter hoogte van de beuk stond ook de oude kerk van Mechelen-aan-de-Maas die werd afgebroken rond 1852. Kans bestaat dat de boom nadien symbolisch werd geplant, maar uitsluitsel hebben we niet.

“Van inwoners kregen we nog het bericht dat het jaartal 1930 erin zou gekrast zijn door twee tieners uit het dorp destijds. Hoe meer info en verhalen we uiteindelijk van elke geselecteerde boom hebben, hoe beter de bijhorende infobordjes op termijn zullen zijn”, besluit Bollen.

In Lanaken selecteerde men een tamme kastanje op de parking van Colmonterveld die wellicht bij een burgerwoning uit 1850 hoorde. In As herontdekte men een eik aan de Schansstraat die al ingetekend staat op historische kaarten uit 1841.

Volledig scherm De Schansstraat in As werd speciaal om de boom heen gelegd. © Google

Ook Zutendaal vond dat de gemeente wel wat kandidaten had. Daar werd een lindeboom aan het speelplein bij basisschool De Parel gekozen. De eik aan de Heinestraat in Kinrooi haalde ook de selectie, net als de plataan op de site van de commanderij van Gruitrode. De zevende boom die de titel van erfgoedboom in de wacht kon slepen is de olm in het centrum van Bree, die ooit bij de tuin van Hotel de L’Union hoorde.

