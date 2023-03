Emilietta leefde volgens autopsie tot maximaal halve dag na laatste maaltijd

De 75-jarige dementerende Emilietta Chini uit Eisden-Tuinwijk, wiens lichaam dinsdagmiddag in het Mechels Bos is aangetroffen , heeft na haar verdwijning uit haar woning nog enkele uren geleefd. Uit de lijkschouwing bleek dat ze tot maximaal een halve dag na haar laatste maaltijd in leven zou zijn geweest. Er is zes dagen naar de vrouw gezocht.

“Er waren op haar lichaam geen sporen van geweld aangetroffen. Dat bleek uit de voorlopige resultaten van de autopsie. Het is een kwestie van uren geweest. Ze is maximaal een halve dag na haar laatste maaltijd gestorven”, aldus persmagistraat Anja De Schutter van het parket van Limburg.

Aan de aandacht ontsnapt

Woensdag 22 februari rond 16.45 uur wilde Emilietta een vuilniszak vanuit haar woning op de Damhertstraat buiten in de container deponeren. Achteraf bleek ze de vuilzak in de garage te hebben laten staan. Ze woonde samen met haar zoon en haar zieke man in hetzelfde huis. Ze was even aan hun aandacht ontsnapt, toen Emilietta de weg naar de straat had gevonden. Ze wandelde te voet op pantoffels en zonder jas weg.

Ze had op de naburige Lindenlaan aan een vrouw, die haar hondje uitliet, gevraagd waar de Louis Mercierlaan was. Daar was vroeger haar ouderlijke woning gelegen en haar oudste broer woonde er. De vrouw vertelde dat het stationnetje langs het kolenspoor naar As wel in de buurt lag. Emilietta zei dat ze het stationnetje wel wist liggen. Vandaar scheidden de wegen tussen Emilietta en de buurtbewoonster. Intussen begonnen in de woning op de Damhertstraat, waar Emilietta met haar zoon en man verbleef, de onrust en paniek te groeien. Als snel trad de schemering in, terwijl Emilietta onvindbaar bleef.

Zoekactie van zes dagen

De familieleden begonnen koortsachtig te zoeken in de wijk en op alle adressen, die mogelijks een link hadden met Emilietta’s verleden. Ze was nergens te vinden. ‘s Anderendaags werd gevraagd tuinen en tuinhuizen te checken, omdat de vrouw zich mogelijk daar schuilhield. Ook dat leverde niets op. Camerabeelden werden bij een buurtonderzoek, dat de familie zaterdagmorgen zelf was opgestart, uitgeplozen. Op sommige camerabeelden was het langer wachten, zelfs tot na het weekend. Drones met warmtecamera en infraroodcamera’s, de politiehelikopter en speurhonden van de federale politie werden ingezet. Zondag vond een burger bij een lijnzoeking een pantoffel van Emilietta. Op enkele meters lag een zakdoek. Maandag kamden politiespeurhonden verschillende rasters in het bos uit, maar Emilietta bleef onvindbaar, tot dinsdagmiddag voor de familie het verlossend bericht kwam dat haar lichaam was teruggevonden.

