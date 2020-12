Elias (19) doneerde stamcellen aan een vader die hij niet kende: “Ik ga niet doen alsof alle verloren jaren zijn ingehaald nu”

Maasmechelen/Lanaken Politie LAMA controleer­de 547 voertuigen tijdens verkeersac­tie

20 december In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie LAMA 547 voertuigen gecontroleerd in Lanaken en Maasmechelen. De controle werd in samenwerking met de Douane en Accijnzen uitgevoerd, die ter plaatse bijna 5.200 euro aan boetes heeft geïnd. Eén bestuurder overtrad de avondklok, en moest ter plaatse een boete van 250 euro betalen.