Eerste Maasmechelse volkstuintjes geopend: “Ooit verloederd, vandaag een prachtige site”

Toppleiter snelt te vlug naar Aqui­no-pro­ces: nu al 1.440 euro boete, en daar blijft het mogelijk niet bij

Brussels strafpleiter Dimitri de Béco moet zich in de politierechtbank in Leuven verantwoorden voor verschillende snelheidsovertredingen, die hij vorig jaar heeft begaan tijdens zijn aanwezigheid op het Aquino-proces in Tongeren. Na twee zittingen staat de teller op 1.440 euro aan boetes. “En door alle assisenzaken in die periode had ik de tijd niet om mijn auto te laten keuren", geeft de Béco toe.