Echtgenoot, oom en schoonvader krijgen 6 maanden cel na vechtpartij: “plooien zijn intussen gladgestreken”

MaasmechelenEen 39-jarige slager uit Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel omdat hij op 19 juni 2020 zijn echtgenote hard aanpakte en bij de keel greep. Ook de oom en de vader van de vrouw, die enkele dagen later naar de woning van het koppel trok en het met de man aan de stok kregen, zijn veroordeeld tot 6 maanden cel. “Dat de partijen zich kort nadien verzoend hebben, heeft geen invloed op de schuldvraag,” oordeelde de strafrechter.

Op 19 juni 2020 deed de echtgenote van Y.A. (39) uit Maasmechelen een aangifte bij de politie tegen haar man. De dertiger had aan haar woning op gewacht, de garage ingeduwd en hard aangepakt. Hij had ook haar keel toegeknepen en aan haar haar getrokken. De vrouw kon ontsnappen en vluchtte naar haar ouders. De verbalisanten stelden rode plekken vast op de armen en de keel van het slachtoffer.

“We zaten toen in een moeilijke situatie en er was sprake van een echtscheiding,” getuigde Y.A. daarover voor de strafrechtbank in Tongeren. “Er is een discussie ontstaan. Ik heb haar bij de armen genomen maar ik heb haar niet bij de keel gepakt.”

Bloedende hoofdwonde

De man overnachtte nadien in zijn slagerij maar trok vier dagen later opnieuw naar de echtelijke woning. De vrouw contacteerde haar familie, waarna haar oom en vader gewapend met een houten stok en een ijzeren staaf ter plaatse kwamen. Er ontstond een vechtpartij tussen de drie heren. Y.A. kreeg een slag op het hoofd, waar hij een bloedende hoofdwonde aan overhield die moest gehecht worden. “Het is niet duidelijk wie die slag precies heeft uitgedeeld,” benadrukte de advocaat van vader I. (54). Hij vroeg de vrijspraak voor de oom en de vader. “Intussen zijn de plooien gladgestreken. We willen de wonden niet meer openrijten.”

De strafrechtbank in Tongeren volgde die vraag niet en veroordeelde naast Y.A. ook oom en vader elk tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 800 euro. “Het is duidelijk dat de laatste twee beschouwd moeten worden als de agressors bij de feiten van 23 juni 2020 door zelf gewapend ter plaatse te gaan in plaats van de politie te bellen,” oordeelde de strafrechtbank.

