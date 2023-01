E314 in Maasmechelen richting Nederland vannacht afgesloten door werken

Maaseik Helikopter­ac­tie boven Maaseik geannu­leerd door slecht weer

De stunt om met een helikopter boven Maaseik te cirkelen om zo de burgers te tonen hoe hoog de nieuwste aangekondigde windmolens zullen draaien, is last minute geannuleerd. Het is te koud en te mistig om te vliegen. “Er wordt naar een nieuwe datum gezocht", klinkt het.

25 januari