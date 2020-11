Drugslabo’s voor crystal meth ontdekt in Opgrimbie, meerdere arrestaties verricht

Stijn Stijnen (Patro Eisden): “Een heropstart van de competitie op 9 januari is een optimisti­sche richtdatum”

4 november De crisiscel van de Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen schorste de competitie (en trainingen) in eerste nationale op tot en met 13 december 2020 op. De herstart van de competitie is voorzien voor 9 of 10 januari 2021. Eerder vroegen de clubs uit de hoogste amateurreeks, onder wie Thes en Patro Eisden, om die herstart in de vroege lente te plannen. Donderdag treffen de clubs elkaar opnieuw via een digitale vergadering.