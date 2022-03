Drie carnavalsstoeten door de straten van Maasmechelen

Bree / Bocholt Limburgs duo houdt lezing over hun opvallend levensver­haal: “Hoe uitzicht­loos een situatie ook kan zijn, er is altijd hoop”

Op 25 maart houden Greet Reekmans (42) en Bjorn Kiggen (44) een lezing in CC De Kroon in Kaulille. Allebei maakten ze in hun leven een paar zware tegenslagen mee, maar dat weerhield hen er niet van om weer recht te krabbelen en iets van hun leven te maken. Ze willen met hun lezing dan ook een boodschap van hoop de wereld insturen. “De opbrengst van onze avond gaat volledig naar Hedera Helix vzw, een inloophuis in Bree voor mensen die moeilijkheden ervaren”, vertelt het duo.

20 maart