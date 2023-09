Drie auto’s betrokken bij aanrijding in Maasmechelen

“Helemaal klaar voor eerste schooldag, maar dan stuurde Ben Weyts ons een bericht...”: basis­school krijgt voorlopig geen erkenning van minister

Slingers en ballonnen, volledig uitgeruste klaslokalen, personeel in de startblokken... en geen erkenning van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Voor de basisschool Optimum in Sledderlo bij Genk zal het schooljaar voorlopig nog niet van start kunnen gaan, ondanks de lovende inspectierapporten enkele maanden terug. “We hopen alsnog zo snel mogelijk te kunnen starten, zeker na al het werk dat we hier in hebben gestoken”, klinkt het bij het personeel.