Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Bree Bree zoekt vrijwilli­gers voor onderhoud begraaf­plaat­sen

Werk je graag in de buitenlucht en heb je groene vingers? In Bree kunnen ze jouw hulp in dat geval zeer goed gebruiken. De stad is immers op zoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van de begraafplaatsen. “Onze onderhoudsploegen hebben de handen vol met deze omvorming naar ecologisch groenbeheer en het nodige onderhoud dat hierbij komt kijken. De nieuwe grassen, bloemenweides en andere natuurelementen worden namelijk allemaal pesticidevrij verzorgd. Om ons team te versterken rekenen we dus graag op enkele vrijwilligers die individueel of in groep een paar uurtjes komen meewerken aan het groenonderhoud”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Je kan je aanmelden via techdienst@bree.be of 089 84 85 31. De stad houdt graag rekening met jouw voorkeur van kerkhof en neemt contact op voor verdere afspraken.

18 oktober