De fatale klim van Ali (24) op mijnschacht: “Kom je niet mee, het uitzicht is daar waanzinnig”, zei hij nog

Een 24-jarige urban climber is dinsdagnacht te pletter gestort vanop de mijntoren van Eisden. Ali Kemaldar was helemaal tot boven op de toren geklommen, minuten nadat hij tegen een koppeltje had gezegd dat je daar “een waanzinnig uitzicht hebt”. Kort daarna viel hij 22 meter naar beneden. Zijn familie is in shock. “We wisten helemaal niet dat Ali zo’n gevaarlijke toeren uithaalde.”