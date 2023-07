De eerste gemeente met eigen parfum: Maasmechelen zet zich op originele wijze in de kijker, maar oppositiepartij N-VA is scherp

Limburg kent voortaan één grote sociale woonmaat­schap­pij: “Zo wachtlijst voor 25.000 kandidaten sneller wegwerken”

De 19 Limburgse huisvestingsmaatschappijen en sociaalverhuurkantoren smelten samen en heten voortaan ‘Wonen in Limburg’. Hiermee ontstaat in één klap de grootste sociale woonmaatschappij in Vlaanderen. Door de samensmelting moet er efficiënter en sneller worden gebouwd, om zo een lijst voor 25.000 kandidaat huurders en kopers weg te werken.