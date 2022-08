Cannabisplantage van ca. 500 planten ontdekt in Maasmechelen tijdens onderzoek naar wietteelt

Hasselt Reserveren bij restaurant LEEUW? Dan betaal je voortaan 50 euro waarborg: “Afgelopen vrijdag kwamen er 18 van de 28 klanten niet opdagen”

Wie na reservatie te laat of niet komt opdagen in het Hasseltse restaurant LEEUW, betaalt voortaan 50 euro per persoon. Die maatregel voert chef-kok Laurens Snykers in, nadat op één avond liefst 18 van de 28 klanten toch niet kwamen tafelen.

