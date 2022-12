Burger King opent tweede Limburgse vestiging in Maasmechelen: “Dagtoeristen zijn méér dan welkom”

MaasmechelenBurger King opent na Hasselt nu ook een vestiging in Maasmechelen. Het restaurant ligt pal aan de oprit van de E314. “Belgische of Nederlandse dagjtoeristen hopen we vlot te bereiken”, klinkt het bij de keten. Lokaal stelt men zich echter vragen over de verkeersafwikkeling in de spitsuren.

Bij Burger King zijn ze naar eigen zeggen zeer fier vandaag hun vestiging in Maasmechelen te openen. “Dankzij de ideale ligging op de Ringlaan is het restaurant niet alleen voor inwoners, maar ook voor Belgische en Nederlandse toeristen de place to be om hun honger te stillen", klinkt het. “Het restaurant ligt namelijk vlakbij de Rijksweg, de ideale verbindingsweg naar Maasmechelen Village en natuurlijk de E314 is op een boogscheut verwijderd. Voor autoreizigers dus zeer aantrekkelijk om te komen genieten van bijvoorbeeld een heerlijke WHOPPER.”

Toeristen

Nog volgens de burgerketen richt men de pijlen zeker ook op dagjestoeristen. “Of het nu is om een dagje shoppen in Maasmechelen Village af te sluiten, of om even te pauzeren tijdens een lange rit langs de E314, iedereen is vanaf woensdag 14 december welkom in het nieuwe restaurant. Het restaurant is maar liefst 366 vierkante meter groot en biedt in de zaal plaats aan 116 klanten en op het terras aan 34 klanten.”

Hasselt

Franchisenemer Heidi Hamerijckx is geen onbekende bij Burger King. Ze baat ook het restaurant in Hasselt. “Zij en haar team van 39 mensen - 17 vaste werknemers, een 18-tal studenten en 4 kaderleden - zijn vastberaden om de klanten in Maasmechelen de best mogelijke service te bieden”, klinkt het.

“We voorzien richting de kerstperiode allerlei leuke activiteiten om elke burgerliefhebber in de watten te leggen. Ook zullen we onze klanten trakteren op een bezoek van een clown of wie weet … de Kerstman,” aldus een enthousiaste Heidi Hamerijckx.

Verkeersproblemen?

Tegelijk stelt men zich vragen bij de verkeersafwikkeling aan de Rijksweg en de Ringlaan waar het zeker in de spitsuren aardig druk kan zijn. De inrit zou aan de Rijksweg voorzien zijn, de uitrit aan de Ringlaan. Aan de overzijde op de Rijksweg staat nu al geregeld file bij tankstation Bruno waardoor de Rijksweg nog meer dan ooit een flessenhals dreigt te worden. Massaal veel Nederlanders komen er ook dagelijks tanken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

“Een heel belangrijk punt op voorhand al was onze bezorgdheid qua verkeer", zegt Inge Opsteijn (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening. “We wisten dat dat een drukke hoek kon worden, maar uit een mobiliteitsstudie bleek dat gelet op de spreiding van de klanten het zeker haalbaar moest zijn. De realiteit en de studie kan uite elkaar liggen, maar we voorzien daarom ook maatregelen.” Eén maatregel werd reeds genomen. Zo ligt er al een witte volle lijn aan de Ringlaan zodat wanneer je van de Rijksweg komt, je eerst tot aan het eerstvolgende rondpunt moet rijden en zo terug draait om de inrit van de Burger King te nemen. Zo hopen we verkeerschaos daar te vermijden.”

Indien blijkt dat de bermen langs de Ringlaan gebruikt worden door wildparkeerders, zullen ook daar verbodsborden geplaatst worden.

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

Volledig scherm Burger King in Maasmechelen opent de deuren. © Karolien Coenen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.