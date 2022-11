Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) zeer tevreden over eerste veldrit in Maasmechelen ondanks kritiek van toppers: “Beste Eli, volgend jaar wordt het parcours nog mooier”

MaasmechelenDe allereerste veldrit van Maasmechelen was een schot in de roos. De organisatie spreekt over meer dan 10.000 toeschouwers, ongelofelijke cijfers voor een veldrit. Ondanks de kritiek van enkele toppers zoals Eli Iserbyt is burgemeester Raf Terwingen (CD&V) dan ook een tevreden en fiere man: “We willen Maasmechelen aantrekkelijk maken buiten de provinciegrenzen en dat is dankzij deze beelden heel goed gelukt!”

Het was een heerlijke zondag aan de Maas. Al vanaf de middag was het over de koppen lopen aan Terhills en de rest van de namiddag genoten jong en oud van sport van de bovenste plank. Met meer dan 10.000 toeschouwers oversteeg de Wereldbekermanche ook alle verwachtingen; het leek wel alsof de tijden van Sven Nys en Bart Wellens waren teruggekeerd. “Ik ben ook blij dat er bij de supporters veel Maasmechelaren waren”, zegt Terwingen. “Iedereen is fier op onze gemeente en dat was ook de bedoeling. Dat deze beelden Europa rondgingen, is voor ons heel belangrijk. De tv-ploegen hebben dat erg goed gedaan.”

Achteraf was er helaas wel een valse noot aan de veldrit. Onder meer Eli Iserbyt en Lars van der Haar uitten hun kritiek op de omloop, waar volgens hen te veel stenen lagen met veel lekke banden als gevolg. “Hier keren we niet meer terug”, klonk het zelfs streng. “Ik wist niet wat er aan de hand was, maar hoorde wel dat Iserbyt op het podium werd uitgejouwd”, zegt de burgemeester. “Dat kwam dus door zijn uitspraken.”

Volledig scherm De schachtbokken van Eisden vormden het gedroomde decor voor een veldrit © Birger Vandael

Goudmijn

“Nochtans hoorde ik van kenners zoals Paul Herygers dat er niets verkeerd was aan het parcours. Ik heb via Twitter ook nog laten weten aan Eli dat het parcours nog mooier wordt en dat het hem wel zal bekoren als hij volgend jaar wint”, stelt hij fijntjes. Iserbyt reageerde zelf ook nog op de burgemeester: “Als jullie de stenen kunnen elimineren, heb je een goudmijn.”

Of de renners in de toekomst ook de hoge mijnterril zullen beklimmen, waar het uitzicht over de regio fenomenaal is, laat de burgemeester in het midden. “Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn op beeld, maar voor de supporters is het lastiger want dan wordt het parcours nog meer uitgerekt. De onderhandelingen met het Agentschap Natuur en Bos lopen inmiddels, maar we moeten ons eerst de vraag stellen of we dat wel willen. Eind november is er een evaluatie. Feit is wel dat we sowieso verder willen met deze organisatie.”

Zero waste

Terwijl de supporters tot in de late uurtjes verder feestten, zat Terwingen alweer achter zijn bureau ’s avonds. “Ik was lichtjes geëmotioneerd door de goede ambiance”, geeft hij toe. “Wij willen als gemeente zelf enorm inzetten op duurzaamheid en dat zal in de toekomst ook een blijvend punt zijn op de veldrit. De bar in het bos draaide al volledig op hernieuwbare energie. Het bier was er al wat vroeger op, dus iedereen heeft er goed gedronken”, lacht hij. “Hopelijk kunnen we deze lijn verder aanhouden op termijn. Dan gaan natuur en sport hand in hand!”

