Bromfietser gewond na klap in Maasmechelen

Maasmechelen Limburger draait unieke beelden in Amazone­woud voor Vlaamse opera: “Meest ongerepte natuur ter wereld”

Bioloog en natuurfotograaf Frank Resseler kreeg in maart telefoon van de directeur van Opera Ballet Vlaanderen met de vraag of hij beelden kon gaan draaien in het Amazonewoud. Wanneer? ‘Zo snel als mogelijk.’ Eén van de meest ongerepte stukjes natuur ter wereld, twee weken later stond ik op een uitkijktoren over maagdelijk primair regenwoud te staren. “De beelden dienen als decor bij de opera Tropenliefde in de Koningin Elisabethzaal", vertelt Frank.

21 april