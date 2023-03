Bromfietser (17) aangereden in Maasmechelen

Spaargids.be Vanaf welke leeftijd geef je je kind zakgeld? En wanneer is het tijd voor een eigen zichtreke­ning? Deze vijf stappen helpen je op weg

Niet al je centen meteen uitgeven, maar ook voldoende sparen: dat is een essentiële levensles. Daarom biedt Wikifin tijdens ‘De Week van het Geld’, van 20 tot 26 maart, allerlei gratis spelen aan waarmee kinderen op een leuke manier met geld leren omgaan in de klas. Wil je hen ook thuis leren sparen en verstandig spenderen? Maak er werk van in vijf stappen, samen met Spaargids.be.