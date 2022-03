Brandstichting aan carnavalswagen mondt uit in dodelijk verkeersongeval, maar verdachte (25) trekt bekentenis in: “Ik denk niet dat ik dit gedaan heb”

Voor de strafrechtbank in Tongeren gaf J. (25) toe dat hij in 2021 tot driemaal toe brandstichtte. In april 2021 stak hij een pallet met bouwmaterialen voor zijn woning in Lanaken in brand. Een maand later werd hij door buren betrapt toen hij het behangpapier in de gemeenschappelijke gang in brand stak, en hij stichtte ook brand in een van de leegstaande appartementen aan de Oude Heirbaan in Lanaken. J. werd opgepakt en zijn GSM werd uitgelezen. Daarin stonden heel wat foto’s van de carnavalswagen, die op 14 maart 2018 geparkeerd stond onder de brug van de E314 in Kotem en in brand gestoken werd. De rookpluim van die brand veroorzaakte op de brug van de E314 in Maasmechelen richting Nederland een zware kettingbotsing, waar bij drie vrachtwagens en vijf auto’s betrokken waren. De 51-jarige vrachtwagenchauffeur Ivo Lauvrys uit Geel overleefde het ongeval niet.