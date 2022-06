Brand aan oplegger op E314 in Boorsem

Oudsbergen Na vier weken valt doek over assisenpro­ces Silvio Aquino: weduwe Silvia begripvol voor opgelegde straffen

Een levenslange celstraf voor clanleider Sandro Hamidovic (52) en 28 jaar cel voor opdrachtgever Martino Trotta (62): dat is na zeventien procesdagen het verdict voor de ‘generaals’ die verantwoordelijk zijn voor de dood van Silvio Aquino. De drie ‘soldaten’ van de mislukte gijzeling op 27 augustus 2015 kregen mildere straffen. De weduwe van Silvio keek ook haar gijzelaars wekenlang recht in de ogen maar vindt nu berusting in de uitspraak.

