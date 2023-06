Bijna 700 Maasmechelaren uit de bol met DJ Cellini: “Nergens ter wereld maak ik dit mee”

Bestuurder met drie kinderen aan boord rijdt tegen 175 km/uur in zone 70 in Tongeren

Bij een snelheidscontrole van de politiezone Tongeren/Herstappe is zaterdag een chauffeur geflitst die aan 175 kilometer per uur op de Hoeise Kassei in Tongeren reed. De snelheidslimiet op deze weg is 70 kilometer per uur.